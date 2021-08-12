محمد رمضان يتحدى هاني شاكر ويروج لحفله بلا قميص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان محمد رمضان لحفله المقبل في الساحل الشمالي، بصورة عارية الصدر له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المُقرر إقامة الحفل يوم الجمعة المقبل، ورفع الفنان المصري شعار “أقوى حفل في الساحل الشمالي”.

واعتبر البعض أن هذا الإعلان الترويجي يُمثّل تجاهلاً وتحدياً لحديث نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، حول رفضه ظهور رمضان عارياً في حفلاته.

وانتقد نقيب الموسيقيين المصريين أسلوبه في الحفلات التي يُقدّمها، والمظهر العاري الذي يطل به، موضحاً في تصريحات إعلامية: “الحفلات في مصر لها تقاليد وعادات غير أوروبا وأميركا، ينفع هناك ممكن لا ينفع هنا، ومحمد يكون أحب أن يعمل شيئاً مختلفاً وجديداً، وهو ليس مطرباً أساساً، ويريد أن يعمل شو وشكلاً مختلفاً، ولكن قد يكون الشكل المختلف هذا غير مقبول في مصر”.

ويذكر أنّ الفنان المصري حقق نجاحات كبيرة من خلال مسلسله الرمضاني “موسى”، وأيضاً بأحدث كليباته المصورة بعنوان “ثابت”.