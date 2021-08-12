هل تخفي كايلي جينير حملها بطفلها الثاني؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعتقد متابعو نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينير أنها حاملٌ بطفلها الثاني وأنها تخفي حملها بصورٍ مزيفة. فكانت جينير قد نشرت يوم الثلثاء عبر حسابها على “إنستغرام” مجموعة من الصور احتفالاً بعيد ميلادها الرابع والعشرين.

وشك بعض المتابعين أن تلك الصور لم تُلتقط بالفعل في اليوم نفسه إذ لاحظوا أن النجمة لم تنشر أي صورٍ أخرى تُظهر حفل عيد الميلاد، وأن طلاء أظافرها لم يكن حديثاً.

وقال أحد المتابعين: “لم تنشر كايلي أو أي شخص آخر صوراً من حفل عيد ميلادها، لا يوجد صور ولا سيلفي ولا صور جماعية. إنها بالتأكيد حامل”.

وأضاف آخر: “أنا مقتنع بأن كايلي حامل الآن أكثر من أي وقت مضى. فطور متأخر وصفّ رسم فحسب في عيد ميلادها الرابع والعشرين؟ مستحيل”.

وبات موضوع حمل النجمة حديث الساعة بين متابعيها، إذ يعتقد بعضهم أن الأمر برمته مجرد هراء. فقالت إحدى المتابعات: “ليست حاملاً، لقد كانت تشرب الكحول بالأمس”، بينما أشارت أخرى إلى أنها من الممكن أن تقيم حفلاً كبيراً في وقت لاحق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها هذه المسألة، وقد وضعت كايلي حداً لإشاعات حملها الشهر الماضي عبر نشرها صورة تظهر خصرها النحيل أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

لكن لن يشكل خبر حملها السري مفاجئةً للمتابعين نظراً الى أنها لم تصرّح عن أول حمل لها إلا بعد ولادة ابنتها “ستورمي”.