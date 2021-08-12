شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس اجازة من مشاريعه السينمائية مع زوجته فى اليونان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نجم هوليود توم هانكس على إجازة من مشاريعه السينمائية العديدة الذى يرتبط بها خلال العام الجارى 2021، وسافر مع زوجته الممثلة ريتا ويسلون إلى جزر اليونان من أجل الاستمتاع بالصيف هناك، مثلما كشف موقع ديلى ميل من خلال عدة صور رصدتها أعين مصورى الباباراتزى للثنائى الذى يعيش في منتصف الستينات من العمر، وجاءا بإطلالة صيفية من خلال شورت ارتداه توم هانكس في حين تميزت زوجته بإطلالة بيضاء تماماً.

وأضاف تقرير ديلى ميل أن الثنائى توم هانكس وريتا ويلسون ظهرا داخل اليونان بعد رحلة طويلة قطعاها من لوس انجلوس الذى يعيش فيها الاثنان معاً.



توم هانكس وريتا ويلسون

وتأتى رحلة اليونان بعدما أعلن توم هانكس تعاونه مع المخرج ويس أندرسون، مخرج فيلم Isle of Dogs في فيلم جديد، ويشارك الممثل الكبير بدور صغير في الفيلم الجديد، في الفيلم الذي يقوم ببطولته بيل موراي وتيلد سوينتون وأدريان برودي، حسبما نشر موقع deadline.



توم هانكس

وأضاف الموقع أن التفاصيل التي نُشرت عن الفيلم محدودة، ولم ينشر سوي ان تصوير الفيلم سيبدأ في إسبانيا قريبًا، ولا ينشر الي تفاصيل عن الحبكة الدرامية.

وصدر آخر أعمال "أندرسون" The French Dispatch (الوفد الفرنسي) هذا العام في مهرجان كان السينمائي، بعد أن تأجل عرضه عاما كاملا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وفيلم "الوفد الفرنسي"، بطولة تيلدا سوينتون أيضًا والنجم أدريان برودي وبيل موراي، ويتناول 3 قصص مختلفة عن المكتب الأجنبي الفرنسي لإحدى الصحف الخيالية في كانساس الأمريكية، ولاقي الفيلم إشادة نقدية كبيرة عند افتتاحه في المهرجان، إذ حظى بـ 7 دقائق تصفيق.