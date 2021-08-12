شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح "لو هتسيب" ثانى أغنيات ألبومه "يافاتنى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد حماقى أغنية "لو هتسيب" والتى تعد ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماسترطارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.

وتقول كلمات الأغنية "ولو هتسيب حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات..وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها..ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها بلا متاهه ..حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات..وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها..ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها ..قفلناها..ولو حاتسيب..موافقك عادى بس ..تسيبنى بـ شروط..ماتتعبنيش ..كأنك ناوى على موتى..وبدِل قلبى ده بقلبك وبعدها غيب..عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين؟..أخلي بالى من نفسى اللى سايبانى ورايحه وراك عشان مالهاش حبيب تانى..ده أنا ح أعاند، عايزنى ياحبيبى أخلى بالى من مين؟، أخلى من نفسى وليه يعنى؟، وبتقولهالى وانت خلاص مودعنى، طب إقنعنى".

وكان حماقي قد طرح منذ أيام أغنية "زيها مين"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وهى إحدى أغانى ألبوم "يافتنى" أيضا.