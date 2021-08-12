شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فلسفة سناء شافع فى الفن فى ذكرى رحيله الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، الذكرى الأولى على رحيل الفنان الكبير سناء شافع، والذى كان له فلسفة مختلفة فى نظرته للحياة والفن، وفى حوار نادر له مع تليفزيون الكويت من خلال برنامج مجلة التليفزيون، كشف شافع عن فلسفته فى عالم الفن، مؤكدا أن الموهبة التى حباها الله للفنان ليست هى أساس الفنان الجيد وإنما العلم، معتبرا أن الموهبة تأتى فى الدرجة الثالثة لكن العلم فى الدرجة الأولى.

وأشار إلى أن الفنانين ممن يعتمدون على الموهبة فقط، هم من يروجون لفكرة أن الموهبة هى أساس الفنان لكنهم كسالى ولا يريدون التعلم.

وتحدث شافع فى لقائه عن مستوى المسرح المصرى والعربى، مؤكدا أنه لا يوجد مسرح حقيقي وإنما كل ما يعرض هى محاولات لا يوجد بها شبه للمسرح الحقيقى، مؤكدا أن الموسم المسرحى فى الوطن العربى قد نجد به مسرحية واحدة تشبه المسرح الحقيقى لكنها لا ترتقى لمضمون المسرح الفعلي.

سناء شافع، هو ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، مكث بقريته قرابة 8 سنوات قبل أن ينتقل إلى القاهرة مع والده الذي كان من علماء الأزهر الشريف، وعاش بحي الجمالية ثم حدائق القبة، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح.

أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام 1975، ومن أهم أعماله السينمائية دور (رؤوف) في فيلم (حتى لا يطير الدخان) ودور (إبراهيم) في الفيلم التلفزيوني الشهير (فوزية البرجوازية) وكان دورا محوريا دارت حوله معظم أحداث الفيلم، أما بالنسبة للتليفزيون، فقد شارك في عدة مسلسلات أهمها (الزيني بركات) و(حضرة المتهم أبي) و(حنان وحنين) و(باب الخلق) و(الصفعة) و(بعد البداية).

تولى د. سناء شافع العديد من المناصب، ففى عام 1972 تم تعيينه بالمسرح القومى ثم تولى بعد ذلك منصب مدير مسرح الطليعة منذ عام 1974 وحتى 1975، كما قام بتدريس مادتى التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وعين مدرسا بأكاديمية الفنون فى عام 1977، ليتولى بعد ذلك منصب عميد المعهد العالى للفنون المسرحية خلال الفترة من 1987 حتى عام 1990.

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك قبل وفاته في مسلسل "ليالينا 80" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة إياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرا وهشام اسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبد العزيز وإخراج تامر حمزة.