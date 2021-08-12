شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: عشت أزمة صحية صعبة وشكرا لمن اطمئن والعذر لمن لم يفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفنان القدير صلاح عبد الله، طمأنة محبيه وجمهوره عقب إصابته بأزمة قلبية استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية قسطرة، مشيرا إلى أنه عاش أسبوعا صعبا، قائلا: "ألف شكر لكل من سأل واتصل وألف عذر وعذر لكل من لم يفعل".

وكتب عبد الله، عبر حسابه على انستجرام: "من كُتر الاتصالات والرسائل أثناء الأزمة الصحية الصعبة اللى عشتها من أسبوع، واللى بناتى كانوا بيوصلوهالى، على طول لقيتنى بعدما فُقت بسألهم عن أسماء معينة سألوا ولا لأ، ولكن ولله الحمد أدركت الخطأ بسرعة وبطلت أسأل، لذلك أقول لكم وعن طريقكم.. ألف شكر لكل من سأل واتصل وألف عذر وعذر لكل من لم يفعل".



صلاح عبد الله

واستعاد الفنان القدير صلاح عبد الله، عافيته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرا وإصابته بأزمة قلبية الأسبوع الماضى، استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامة، وظهر فى لوكيشن تصوير أحد أعماله الفنية التى يشارك فيها.

وكان الفنان الكبير صلاح عبد الله طمأن النجمة الكبيرة شريهان، وجمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكدا أنه فى تحسن ملحوظ للغاية.

وقال عبد الله، ردا على تغريدة سابقة للنجمة شريهان، التى ساندته فيها خلال فترة مرضه وتواجده فى المستشفى: "والله لسه شايفها يا شيرى وبطمنك يا عبقرية يا رائعة إنى الحمد لله فى تحسن ملحوظ جداً، وبشكرك وبحبك قوى".

وأضاف عبد الله: "️كلماتك غردت فى شرايينى بفرحة كبيرة، روحى ربنا يحفظكً ويسعدك بقدر ما أسعدتينى".