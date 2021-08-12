شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الفنان محمد جبريل عن عمر 76 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل منذ قليل الفنان القدير محمد جبريل، عن عمر 76 عامًا، وكانت آخر الأعمال التي شارك فيها مسلسل باب الخلق عام 2012 بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز.

"محمد جبريل " تخرج فى كلية الزراعة وعمل فى السينما بالثمانينيات والتسعينيات، وقدم العديد من المسلسلات التليفزيونية، كما عمل فى الأفلام التى أنتجها قطاع الإنتاج بالتليفزيون وفى بعض المسرحيات التليفزيونية. ومن أشهر المسلسلات التى عمل بها مسلسل الأطفال بوجى وطمطم، "الرجل والحصان" 1982 و"محمد رسول الله "1984 و"الرايا البيضاء" 1988 و"ساكن قصادى" 1995 و"باب الخلق" 2012.