شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: أنا مش حامل والناس اعتقدت كدة علشان تخنت 3 كيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة هنا الزاهد على الشائعات التي خرجت في اليومين الماضين حول حملها، وذلك بعد ظهورها بوزن زائد في حفل زفاف إسراء العدل الذى أقيم الأسبوع الماضى، وقالت لـ"الخليج 365":موضوع حملى دا مش حقيقى، بس أنا بالفعل وزنى زاد 3 كيلو ودا اللى خلى الناس، تتكلم عن احتمالية وجود حمل".

وأشارت هنا الزاهد إلى أنها اندهشت من أخبار حملها، موضحة أنها استقبلت رسائل من متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام" يهنئونها على الحمل، موضحة أن تصميم الفستان الذى كانت ترتديه أظهر وزنها الزائد بعض الشىء قائلة:"هو لو أنا حامل كنت هقعد أرقص وأطنطط طول الفرح كدا، أكيد لأ".

يذكر أن هنا الزاهد خاضت أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، هذا العام من خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر" إخراج خالد الحلفاوى، والعمل اعتمد على الحكايات كل حكاية 5 حلقات وضم حكايات "ساندى كراش"، "الجريمة لا تفيد"، "المتخصصة"، و"لا سحر ولا شعوزة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "قولى لأحمد"، "لو كنت يوم أنساك"، و"أمانى وتهانى" وشارك في كل حكاية بطل مختلف عن الآخر.



الفنانة هنا الزاهد

وتقضى هنا الزاهد حالياً اجازتها بعيداً عن تصوير أى أعمال فنية، وذلك بعد الاجهاد الذى تعرضت له على مدار 8 أشهر، انشغلت فيها بتصوير مسلسلها "حلوة الدنيا سكر".



هنا الزاهد وزوجها احمد فهمى