شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يحيى حفلاً غنائيًا بمسرح سيد درويش بالإسكندرية .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان خالد سليم حفلا غنائيا فى الثامنة مساء اليوم الخميس على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ويتضمن البرنامج باقة من أشهر أعماله الخاصة منها "بلاش الملامة، خد الجميل، بدري الوداع، عشنا قد إيه، عالم تاني، أنا عاشق، حلم عمري، ولا ليلة ولا يوم، نسيت نفسي، زعلان، كان فين من بدري وقابلت عينيك"، إلى جانب كوكبة من مؤلفات الموسيقي العربية التي اشتهر بتقديمها لكبار المطربين منهم عبد الحليم حافظ ووردة.

كان النجم خالد سليم قد قال إن دار الأوبرا المصرية أحد أهم منارات الفن الجاد معلنًا سعادته بالمشاركة فى مختلف الأنشطة المتنوعة التى تنظمها على مدار العام، وجاء ذلك في بيان صحفي من دار الأوبرا، تعليقًا علي تنظيم دار الأوبرا المصرية حفلاً له بالاسكندرية".

وفى سياق آخر يخوض خالد سليم أولى تجاربه فى عالم المسرح خلال الفترة المقبلة، ويعيش حاليًا مرحلة تحضيرات عمل مسرحى من إخراج محمد جبر وينتمى إلى طبيعة الأعمال الاستعراضية الغنائية، ويراهن عليه خالد خلال مشواره الفنى بعد تألقه فى مجال التمثيل فى الدراما والسينما والغناء وتقديم البرامج.

وشارك مؤخرًا النجم خالد سليم، المطرب الصاعد لؤى خليل فى أغنية جديدة باسم "كان عندك كام" كنوع من الدعم لمجموعة من الشباب من صناع الموسيقى، والبداية كانت من خلال مجموعة من الشباب اقترحوا تقديم خالد سليم للأغنية من كلماتهم والحأنهم، ولكنه فضل دعمهم والوقوف بجوارهم فى بداية مشوارهم الفنى وتقديم لؤى للأغنية مع المشاركة فيها فقط.