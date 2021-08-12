صور نادرة للراحل محمد جبريل.. واحدة أمام الكعبة وأخرى تجمعه بعبدالمنعم مدبولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض الفنان محمد جبريل، عن عمر يناهز 76 عامًا، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عليه غدًا بعد صلاة الجمعة في مسجد التوفيق بحلوان.

وننشر صورا نادرة كان قد كشف عنها جبريل عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، بينها صورة التقطها أثناء أداء مناسك العمرة، ويظهر فيها وخلفه الكعبة، والصور الأخرى من أعمال مسرحية وتليفزيونية شارك في بطولتها.

وجمعت واحدة من الصور جبريل بالفنان عبدالمنعم مدبولي، من عرض "يا مالك قلبي بالمعروف"، بطولة عبدالمنعم مدبولي وسهير المرشدي ورجاء حسين وسلامة إلياس وأنور محمد وليلى فهمي وعبدالرحمن أبو زهرة وأحمد ماهر وفاطمة التابعي ومحمد جبريل وناجي سعد وأحمد البدري ومحسن فكري.

كما جمعته صور أخرى بالفنانة لبلبة والفنان أحمد بدير، والفنان وحيد سيف والفنان حاتم ذو الفقار.

جبريل عمل أمينًا للجنة الفنية والثقافية في جامعة عين شمس عام 1967، كما عمل مقررًا للجنة الإعاشة في منظمة الشباب عام 1968، ومهندس زراعي عام 1969، حصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1979، ودبلومة نقد فني عام 1986، وتولى أمانة صندوق نقابة المهن التمثيلية دورتين.