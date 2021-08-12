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خاص| تعرف على مكان وموعد جنازة الفنان محمد جبريل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365"، أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمد جبريل ستشيع غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد التوفيق بمنطقة حلوان، والدفن بمقابر الأسرة.

ورحل محمد جبريل، عن عالمنا، مساء اليوم الخميس، عن عُمر ناهز الـ 76 عامًا.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "باب الخلق" عام 2012 بطولة الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز. تخرج في كلية الزراعة وعمل بالسينما في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وقدم العديد من المسلسلات التليفزيونية، كما عمل في الأفلام التي أنتجها قطاع الإنتاج بالتليفزيون، وفي بعض المسرحيات التليفزيونية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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