وفاة والد الفنانة منى شداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفي والد الفنانة الكويتية منى شداد بعد صراع مع المرض، اليوم الخميس 12 أغسطس.

وقدم الفنان داوود حسين، العزاء للفنانة في وفاة والدها عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أتقدم بأحر التعازي لأختي العزيزة منى شداد بوفاة والدها العم شداد مساعد مرزوق العازمي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار والشهداء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة على روحه الطاهرة".

جدير بالذكر أن الفنانة منى شداد، حاصلة على شهادة البكالوريوس من "المعهد العالي للفنون الموسيقية" في الكويت، كما حصلت على دورات في التمثيل من "المعهد العالي للفنون المسرحية"، وبدأت العمل الفني عام 1987 وهي بسن صغيرة بأدوار صغيرة، واستمرت بالتمثيل بعد ذلك حتى وصلت لأدوار البطولة، وهي شقيقة الممثلة مشاعل شداد.

كما شاركت وهي صغيرة في تقديم عدة برامج منها برنامج "مجلة الأطفال" الذي كان يعرض على تليفزيون الكويت، وأيضًا في عام 1996 قامت بتقديم برنامج على تليفزيون الكويت بعنوان "أحلى صباح 96"، كما شاركت في أكتوبر من عام 2008 الفنان طارق العلي بتقديم برنامج "موعد على العشاء" والذي عُرض على قناة الراي.