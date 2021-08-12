وفاة الفنان محمد جبريل عن عمر ناهز الـ 76 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان القدير محمد جبريل، وذلك عن عمر ناهز الـ 76 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأكد الفنان منير مكرم، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن الفنان الراحل توفي إثر إصابته بأزمة صحية أدت إلى وفاته.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "باب الخلق" عام 2012 بطولة الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز.

جدير بالذكر أن الفنان محمد جبريل، تخرج في كلية الزراعة وعمل بالسينما في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وقدم العديد من المسلسلات التليفزيونية، كما عمل في الأفلام التي أنتجها قطاع الإنتاج بالتليفزيون، وفي بعض المسرحيات التليفزيونية، ومن أشهر المسلسلات التي عمل بها مسلسل الأطفال "بوجي وطمطم"، و"الرجل والحصان" و"محمد رسول الله " و"الرايا البيضاء" و"ساكن قصادي" و"باب الخلق".