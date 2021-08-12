هذا ما حققه "موسى" لكريم محمود عبدالعزيز في يوم الأول بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أمس الأربعاء 11 أغسطس، فيلم "موسى" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، أمام أفلام: "العارف- عودة يونس"، "الإنس والنمس"، "مش أنا"، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيرادا بلغ 669 ألفًا و739 جنيهًا، وجاء في المركز الثاني، بعد فيلم "الإنس والنمس" بطولة الفنان محمد هنيدي.

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016)، ويشارك في إنتاج الفيلم ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهي: سينرجي فيلمز، نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.