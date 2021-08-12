الملحن محمود طلعت: فشلت في دخول التربية الموسيقية ورسالة ماچستير أعادت لي اعتباري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب المؤلف الموسيقي محمود طلعت عن سعادته بحضور مناقشة رسالة الماچستير التي قدمتها الباحثة مريم مجدي تحت عنوان "دراسة تحليلية لإسلوب محمود طلعت في التلحين"، مؤكدا أنه فشل في بداية مشواره في دخول كلية التربية الموسيقية.

المؤلف الموسيقي محمود طلعت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "في بداية مشواري بعد رسوبي في العام الدراسي الأول في كلية التجارة، حاولت دخول كلية التربية الموسيقية بسبب حبي للموسيقى، ولكن تم رفض الطلب بسبب عدم أداء اختبار القدرات عند حصولي على الثانوية العامة، وبعد كل هذه السنوات الحمد لله جاء رد الاعتبار من نفس الكلية، وعدت لدخولها لحضور مناقشة رسالة ماجستير عن أعمالي الموسيقية".

المؤلف الموسيقي محمود طلعت وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية، ومنها "النمر" بطولة محمد إمام، و"المداح" للنجم حمادة هلال، وتم عرضهما في رمضان الماضي.

ويقوم محمود طلعت بوضع الموسيقى التصويرية والألحان لمسلسل "أجازة مفتوحة" من بطولة شريف منير، ولقاء الخميسي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.