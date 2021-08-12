معارك نجوم الصيف.. من المطرب الذي يتربع على عرش حفلات الساحل الشمالي؟‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان عمرو دياب اليوم الخميس، لإحياء حفل افتتاح "أول مارينا لليخوت في مصر"، في منتجع مراسي بالساحل الشمالي، وذلك بعد ساعات من مشاركته أمس حفل زفاف الفنانة نيللي كريم، وقبل تقديم الهضبة حفله الجماهيري غدًا الجمعة 13 أغسطس في العلمين الجديدة.

منظم الحفلات مصطفى أبودشيش في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على نشاط النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي، وتقديمه أكثر من حفل، فقال: "عمرو دياب حقق انتعاشة كبيرة في الساحل، وتحديدًا على مستوى الحفلات التي قدمها بداية من 21 يوليو الماضي، وهو ما شجع المتعهدين والشركات على إقامتها بعد تردد بسبب الغياب لمدة عامين".

وأضاف: "عمرو دياب إلى جانب الحفلات التي سبق وقدمها، والمقرر تقديمها، لديه حتى نهاية شهر أغسطس أكثر من حفل خاص، إلى جانب حفلات الزفاف التي تم الاتفاق عليها".

وعن السر في اكتساح عمرو دياب أغلب حفلات الساحل، يقول: "عمرو دياب لا ينافس أحدًا غير نفسه، ولا يقارن بغيره، وأوضح هنا أيضًا أن الحفلات التي أقامها الفترة الماضية كان حضورها بالدعوات وليس التذاكر".

منظم الحفلات نبيل السويسي من جهته، قال: "عمرو دياب بالفعل حقق انتعاشة كبيرة في حفلات الساحل الموسم الحالي، خاصة بعد التوقف لمدة عامين، وذلك من خلال الحفلات الخاصة التي أقامها وتراوح عدد الحضور فيها بين 500 و1500 فرد، أول حفل مقرر إقامته في العلمين الجديدة، تصل سعة المكان إلى 13 ألف فرد".

وشهدت تذاكر حفل الفنان عمرو دياب المقام يوم الجمعة 13 أغسطس في العلمين الجديدة، إقبالًا كبيرًا من جمهور الهضبة، إذ نفدت التذاكر فئات 750 و1500 جنيه، بعد ساعات من طرحها، قبل أن تطرح الشركة المنظمة تذاكر أخرى فئات 3000 و4000 جنيه.

وطرح الهضبة مؤخرًا 3 أغانٍ بالتعاون مع إحدى شركات المحمول، وهي:

- "أحلى ونص"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

- "اتقل"، من كلمات تامر حسين، ولحن مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

- و"الدنيا بترقص" من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.