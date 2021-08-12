الاثنين.. "هذه ليلتي" "مجرم سينما" و"لحم و دم" بنادي سينما المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعرض نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي"، فيلم "هذه ليلتى" للمخرج "يوسف نعمان"

و فيلم "مجرم سينما" للمخرج" أحمد السمان" و فيلم "لحم ودم" للمخرج "جورج مجدي" و ذلك بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساء.

و عقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي"و مديرة النادي الناقدة السينمائية" شاهندة محمد علي" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور

بحضور الطفل "عمرو حسام الدين جابر" بطل فيلم " هذه ليلتي".

" هذه ليلتى" هو فيلم مصري قصير إخراج وتأليف يوسف نعمان، واشترك في التأليف أحمد عبد الوارث. بطولة ناهد السباعي وشريف دسوقي والطفل عمرو حساب. إنتاج يوسف نعمان وسالي والي، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

يناقش الفيلم قضية الأطفال الذين يعانون من نوع من القدرات الخاصة، وحصل الفيلم على عدة جوائز من بينها الجائزة الذهبية افضل فيلم - مهرجان جنيف للأفلام الشرقية، جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم ، المهرجان القومي للسينما المصرية، أفضل فيلم- أفضل مخرج- أفضل ممثلة، مهرجان الأردن الدولي، تنويه خاص لجنة التحكيم، مهرجان السينما الفرنكفورتية، فرنسا، تنويه خاص لجنة التخكيم، مهرجان مونتريال الدولي - كندا ، و تنويه خاص لجنة التحكيم، مهرجان الفيلم الأفريقي - بلجيكا