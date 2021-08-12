مايا دياب لـ”طغاة الذل”: متى ستحين ساعتكم؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

علّقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على الأزمات المتتالية التي يمرّ بها لبنان.

وكتبت عبر “تويتر”: “كنت اوعى من النوم واول شي اعمله اطّمن على اهلي واخواتي واصحابي اذا بعدن عايشين، اما هلأ فَ بوعى وبطّمن على موتور الكهربا اذا منيح تعبان عايز شي بدو شي، المهم راحته ونفسيته.. بلد الجمال تحوّل الى كارثة وخراب وبكاء ووجع.. يا طغاة الذل متى ستحين ساعتكم”.

في سياق متصل، طرحت مايا تيزر أغنيتها الجديدة “أهلا وسهلا”، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

ونشرت “مايا” التيزر عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: “قريبًا أهلا وسهلا”.

مايا دياب طرحت الخميس الماضي كليب “وطني اللي جايي”، كلمات أحمد ماضي وألحان وتوزيع هادي شرارة.