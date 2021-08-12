ماغي بو غصن: نحن رهائن لمنظومة فاسدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

في ظل الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها البلاد، عبرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن استياءها وغضبها من الوضع الصعب الذي يسيطر على لبنان.

وقالت عبر موقع التواصل الإجتماعي: “الشعب اللبناني بطلنا منكوبين وبس…نحنا مخطوفين نحنا رهائن لمنظومة فاسدة…الله اعلم شو الصفقة والمخططات الشيطانية يلي ماشيين فيها. لعنة الله عليكم بحق كل مواطن محروق قلبه بسببكن حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأعلنت ماغي في وقت سابق عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل “للموت”، عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، فنشرت صورة لها وهي تشير بيدها إلى الرقم 2، وعلّقت: “الجزء الثاني.. للموت.. قريباً”. وتفاعل الممثلون والمتابعون بشكل كبير مع الصورة، مطالبين بمعرفة تفاصيل أكثر عن العمل.