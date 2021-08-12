شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط .. حمو بيكا يحيى حفلاً غنائيًا للجنس اللطيف فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى مطرب المهرجانات حمو بيكا، حفل غنائى في أحد الشواطئ المخصصة للسيدات فقط، بعد غدا السبت 14 أغسطس فى منطقة الساحل الشمالى، ومن شروط الحفل عدم دخول الرجال ، وإلتزام الحضور بالمواعيد المحددة للحفل.

فى سياق مختلف يظهر حمو كضيف شرف في مسرحية " شمسية و أربع كراسى" وتعرض المسرحية على مسرح الساحل، ويقدم النجم أشرف عبد الباقى أحدث أعماله المسرحية "شمسية وأربع كراسى"، على مسرح الساحل ، تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقى، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن "توتا"، الفنانة ميرهان حسين فى أولى تجاربها المسرحية.

وعلق النجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على مشاركة مطرب المهرجانات حمو بيكا في مسرحية "شمسية وأربع كراسي" بطولة النجم أشرف عبد الباقي ومحمد أنور واوس اوس والمقرر عرضها في مسرح الساحل الأسبوع الجاري، قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ماليش علاقة بحمو بيكا لأنه لا ينتمي إلى نقابة المهن الموسيقية، ودي حاجة ماتخصنيش ولا أستطيع الحكم عليه".