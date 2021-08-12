شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى بعد عملها مع هانى رمزى فى المسرح: وش السعد من أيام محامى خلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة داليا البحيرى عن سعادتها بتجربة عملها بمسرحية" ابو العربى" مع النجم هانى رمزى، وقالت فى تصريحاتها لـ"الخليج 365 ":"أنا اعتبر هانى رمزى هو وش السعد علي، وهو سبب تجربتى الأولى بالمسرح، وهو الذى أعطانى دفعة قوية للوقوف على خشبة المسرح مثلما وقف بجوارى فى بداية حياتى فى فيلم "محامى خلع" الذى اعتبره من العلامات المضيئة فى مشوارى الفنى.

وأضافت البحيرى أنها سعيدة بعملها فى المسرحية مع كبار نجوم المسرح الذين أضافوا لها، وساعدوها فى هذه التجربة.

كان النجم الكوميدى هانى رمزى قد ظهر مؤخرا ضيفاً على تليفزيون الخليج 365، فى حلقة خاصة تحدث خلالها عن عدة موضوعات كان أبرزها قصص النصب التى تعرض لها، حيث أشار إلى أنه تم النصب عليه أكثر من مرة ولم يستطع أخذ حقه حتى الآن، مؤكداً أن سبب هذه العملية المتكررة ترجع لطيبته وجدعنته مع كل زملائه من الوسط الفنى، الأمر الذى جعل البعض يفهمه بشكل خاطئ ويستغلونه ضده بشكل مستمر.

وأكد هانى رمزى خلال الحلقة على أنه لم يحصل على حقه من تلك الأعمال المشار إليها حتى الآن.وتحدث النجم هانى رمزى خلال الحلقة عن التجربة المسرحية التى يقدمها حالياً، وهى مسرحية "أبو العربي في ميشين إمبوسبيل"، حيث كشف عن سر رجوعه مرة أخرى على خشبة المسرح بعد غياب استمر 18 عاماً، مؤكداً على أن قرار رجوعه كان أمرا صعبا أخذ منه الكثير من التفكير، كما لفت إلى أنه سعيد جداً بفريق العمل خاصة النجمة دالياً البحيرى، حيث جمعتهما المسرحية مرة أخرى للعمل سوياً من بعد فيلمهما محامى خلع.