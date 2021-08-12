كتب امير فتحي في الخميس 12 أغسطس 2021 05:46 مساءً - أعرب الفنان ” رامي صبري ” عن حزنه وإشتياقه لأخيه الراحل ” كريم صبري ” وذلك بعد مرور شهر على وفاته حيث وافته المنية في شهر يوليو الماضي .
فكتب رامي صبري في رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” شهر على فراقك يا كريم يا حبيبي يا غالي والله يابني ما قصرت معاك ” .
وتابع : ” مش عارف أستوعب إنك مبقتش موجود والله .. وحشتني أوي .. لا اله إلا الله ربنا يرحمك ” .
يذكر أن كريم صبري كان قد رحل عن عالمنا عن عمر ناهز ال 33 عاما بعد تعرضه للغرق في ترعة المريوطية ولا تزال التحقيقات جارية حول الحادث .
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من رامي صبري إلى شقيقه الراحل : ” مش عارف استوعب إنك مبقتش موجود “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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