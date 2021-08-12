الكشف عن اعلان فيلم "امتحان" للمخرج شوكت أمين كوركي

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365": يشارك فيلم "امتحان" للمخرج "شوكت أمين كوركي" في "المسابقة الرئيسية" بمهرجان "كارلوفي فاري" السينمائي الدولي الخامس والخمسين في جمهورية التشيك.

حيث تم طرح اعلان الفيلم الذي انتجه "ممد أكتاش"، وشارك في كتابته "شوكت أمين كوركي" و"محمد رضا جوهري"، كاتب السيناريو الإيراني المعروف.

الفيلم من انتاج شركة "میتوس فیلم" Mîtos Film الالمانية وشركة "مستي فيلم"، وتم إنتاجه بدعم من وزارة الثقافة والفنون والشباب في حكومة إقليم

كردستان، وشارك في إنتاجه كل من كردستان العراق وألمانيا وقطر. وتم تصويره في شهر الخريف، عام 2019 تحت إشراف "أديب سبحاني" في مدينة السليمانية.

وكان لمحترفي السينما في إقليم كردستان ودول إيران وتركيا وألمانيا حضور ناجح في هذا العمل السينمائي الواعد.

ويشارك في فيلم "الامتحان" مجموعة من نخبة المممثلين من اقليم كردستان وعدد من الممثلين الشباب منهم؛ ئافان جمال، فانيا سالار، حسين حسن، شوان

عطوف، هوشیار زیرو نیروه‌یی، نيجار عثمان، كاوه قادر، وعادل عبدالرحمن.

