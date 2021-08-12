أيمن بنعمر يطرح عمله الجديد ''هي اللي كاينة''

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"الخليج 365": طرح الفنان المغربي أيمن بنعمر فيديو كليب أغنيته الجديدة “هي اللي كاينة” وهي من كلمات وألحان “خالد سلام”، وتوزيع محمد رودي، إخراج حمزة اليملاحي، والإدارة الفنية لمدير أعماله زهير بوزكري، في حين أن العمل من دعم وزارة الثقافة.

تتناول الأغنية قيمة التضحية في العلاقات العاطفية ودور الحب الحقيقي والصادق في الحفاظ على قيمة العلاقة إنسانيا، مهما كانت الظروف التي يعيشها أحد الطرفين سواء صحية أو مادية أو نفسية.

وكان بنعمر قد بدأ مشواره الفني منذ 2013، قدم خلالها أعمالا منوعة من إنتاجه الخاص، قبل أن يحترف الفن، حيث ينتظر أن يواصل مساره الفني بسلسلة من الأعمال الفنية والإنتاجات المتميزة في المستقبل.



وأكد الفنان أيمن بنعمر في تصريح صحفي، أنه يحبذ التعامل مع أسماء فنية لها وزنها ومكانتها حتى يكون للأعمال الإبداعية قيمتها الفنية ومُراعٍ في ذلك معايير الجودة والاحترافية، لذلك تم التعاقد مع الفنان خالد سلام ككاتب وملحن للأغنيتين موضوع الدعم، باعتبار خبرته في التعامل مع مجموعة من النجوم بالمغرب والعالم العربي، إلى جانب تميز أعماله ونجاحها.

