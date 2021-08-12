جينيفر لوبيز تشارك في حفل "جلوبال سيتيزن"

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"الخليج 365": تشارك المغنية الأميركية "جينيفر لوبيز "في حفل "Global Citizen" الذي يُقام في نيويورك بسبتمبر المقبل.

ورحبت نائبة رئيس المهرجان كاتي هيل في بيان رسمي لها، بالمغنية الشهيرة، قائلة: "يسعدنا الترحيب بجينيفير لوبيز على مسرح سنترال بارك في 25 أيلول (سبتمبر) لمواصلة تأثيرنا معاً".

وأشارت كاتي إلى أن لوبيز شاركت في حملة فاكس لايف، التي أسهمت في توفير 26 مليون لقاح ضد فيروس كورونا إلى الأشخاص الأكثر احتياجًا.

وعبرت لوبيز عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي عن حماسها بالمشاركة في عرض نيويورك.



ويشمل عرض "جلوبال سيتيزن" الذي يتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إقامة فعاليات في مدن لاجوس وريو دي جانيرو وباريس ولندن وسول ولوس أنجلوس وسيدني، حيث يقدم عروضاً العديد من النجوم مثل بيلي إيليش وشون مينديز وغيرهم.

ومن خلال إقامة هذا الفعالية، سيطلب المشاركون من الحكومات والشركات المختلفة حول العالم المساعدة في القضاء على الفقر والمجاعات والمكافحة ضد تغير المناخ والعمل على المساواة في الحصول على لقاح فيروس كورونا.

إلى جانب ذلك، سيطلب المشاركون من قادة العالم زراعة مليار شجرة للمساعدة في تجنب ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية وإرسال مليار لقاح ضد فيروس كورونا إلى البلدان الفقيرة والغذاء إلى 41 مليون شخص معرضون لخطر المجاعات.