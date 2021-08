جنيفر هادسون تتألق بدور أريثا فرانكلين في فيلم عن سيرتها

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





لوس انجليس: طلبت أريثا فرانكلين بنفسها قبل بضع سنوات من وفاتها سنة 2018 أن تجسّد جنيفر هادسن دورها في فيلم "ريسبكت" الذي يروي سيرتها، باعتبارها الأكثر أهلية على الصعيدين الشخصي والفني لاستعادة حياتها الصاخبة.

ولم تكن المهارات الصوتية الجامع المشترك الوحيد بين "ملكة السول" الراحلة وممثلة "Dream Girls" اللتين كابدتا كلتاهما محنا شخصية.

ويروي الفيلم كيف حُرمت أريثا فرانكلين من سعادة الطفولة بعد وفاة والدتها في التاسعة من العمر وحبلت في الثانية عشرة. ثمّ عانت لتهرب من أب مستبدّ فارتمت في حضن زوج عنيف وأدمنت الكحول.

أما جنيفر هادسون التي لمع اسمها في برنامج المسابقات الغنائية "أميريكان آيدول" والحائزة "أوسكار" أفضل ممثلّة في دور ثانوي في الخامسة والعشرين من العمر، فهي قاست بدورها مرارة الحياة. وبعد سنة من فوزها بأعرق الجوائز السينمائية، قام طليق أختها بقتل والدتها وشقيقها وابن شقيقتها.

وقالت الممثلة خلال عرض الفيلم الذي يخرج الجمعة إلى الصالات الأميركية للصحافة في لوس أنجليس "كان لا بدّ من أن أختبر بعض الأمور في الحياة كي يتسنّى لي تجسيد شخصيتها. هذا ما أشعر به على الأقلّ في الوقت الراهن".

وهي لم تكن قد مرّت بعد بهذه المحنة عندما التقت بأيقونتها أريثا فرانكلين للتناقش في هذا المشروع قبل حوالى 15 عاماً.

وتطلّب الأمر 8 أعوام قبل أن تتّصل فرانكلين التي كان لديها مرشّحات أخريات، أبرزهن هالي بيري، بهادسن لتبشّرها بأنها حصلت على الدور.

وأخبرت الأخيرة "ليست تأدية دور ملكة السول بالأمر السهل الذي نعتاد عليه. ولم أهضم بعد الأمر بالكامل".

ويبدو أن الخيار كان صائباً، إذ يتوقّع كثيرون أن تنال الفنانة البالغة من العمر 39 عاما جوائز على أدائها اللامع هذا، حتّى لو لم يلق الفيلم استحساناً زائداً من النقّاد.

وخلافا لما هي الحال عادة في أفلام السير الذاتية، غنّت جنيفر هادسون وسجّلت مباشرة في موقع التصوير أغنيات شهيرة، مثل "I Never Loved A Man (The Way I Love You)" و"You Make Me Feel Like) A Natural Woman)" وطبعا "Respect".

وقد تعلّمت الفنانة أيضا أصول عزف البيانو من أجل تأدية هذا الدور الذي ارتدت في سياقه 83 لباسا مختلفا واعتمدت 11 تصفيفة مختلفة من شعر مستعار.

ويروي الفليم 20 سنة من حياة المغنية، منذ طفولتها إلى ألبوماتها التسعة الأولى التي لم يلق أيّ منها نجاحاً فعلياً.

وقد تخلّت مجموعة الإنتاج الموسيقي "كولومبيا ريكوردز" عن فرانكلين التي ثبّتت أسلوبها الموسيقي المطعّم بالغوسبل في استوديو تسجيل صغير في عمق ألاباما استلهمت فيه أعمالها من ماضيها المضطرب.

وقالت كاتبة السيناريو ترايسي سكوت ويلسون لوكالة فرانس برس "أظن أن شهرتها تقوم على قدرتها على نقل معاناتها لملايين المستمعين. فهي عرفت كيف تسخّر مشاكلها الشخصية لخدمة الموسيقى وتقديم أغان متنوّعة، من أغنيات محفّزة وأخرى رومانسية".

ويتناول "ريسبكت" أيضا نضال أريثا فرانكلين للقضايا الاجتماعية وانخراطها في الحركة من أجل الحقوق المدنية للأميركيين السود. وكان والدها قسّا نافذا يضمّ في بين أصدقائه مارتن لوثر كينغ.

وغالبا ما كانت فرانكلين تنشد الأغاني خلال التظاهرات وهي غنّت أيضا خلال مراسم دفن مارتن لوثر كينغ سنة 1968.

وأشادت هادسون بهذا الالتزام قائلة "أن يكون المرء في وضعها في تلك الفترة، أن تكوني امرأة سوداء وقريبة إلى هذه الدرجة من الدكتور كينغ، ثمّ أن تحاولي رفع معنويات الآخرين... تخيّلوا كلّ مشاعر الألم التي كانت تخالجها في لحظات كهذه".

وصرّحت "غالبا ما ينسى الناس أن معبودهم هو بدوره إنسان".