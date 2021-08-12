شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير عن أعمال المؤلف الموسيقى محمود طلعت بكلية التربية الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت الباحثة مريم مجدي رسالة الماجستير الخاصة بها والتي كانت عنوانها دراسة تحليلية لأسلوب المؤلف الموسيقي محمود طلعت في التلحين ، وذلك بحضور محمود طلعت.

وعبرطلعت عن سعادته بتلك الرسالة، لأنه يعتبرها تكريما له وتوثيقا لأعماله بالنسبة لطلاب الأجيال المقبلة.

محمود طلعت واحد من أبرزمؤلفى الموسيقيى التصويرية، قدم العشرات من روائع الدراما المصرية لأعمال تولى بطولاتها نور الشريف ويحيى الفخرانى ويسرا وغيرهم.

يذكر أن الموسيقار محمود طلعت شارك في رمضان الماضي بمسلسلين هما، النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

إضافة إلى مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ويقوم حاليا بالعمل علي تأليف الموسيقي التصويرية والألحان لمسلسل "إجازة مفتوحة" من بطولة شريف منير و لقاء الخميسي اخراج " محمد عبد الرحمن حماقي".