شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تستعد لانطلاق مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع دارالأوبرا المصرية اللمسات الأخيرة لانطلاق مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ 29، والذي ينطلق يوم الأحد 15 أغسطس ليستعد لاستقبال 4 آلاف مواطن مع نجوم الموسيقي والغناء في مصروالوطن العربي .

تنطلق فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، على مدار 16 يوما متصلة حتى الإثنين 30 أغسطس، ويقام خلالها 31 حفلًا موسيقيًا وغنائيًا متنوعًا يجمع العديد من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي.

وفيما يلي جدول الحفلات بالمواعيد بالأيام والنجوم المشاركين فيه:

الأحد 15 أغسطس: مراسم الافتتاح - مجموعة الأوبرا لموسيقي الحجرة الساعة الـ8 مساء، واوركسترا اوبرا القاهرة بمشاركة فؤاد ومنيب الساعة الـ10 مساء.

الأثنين 16 أغسطس: فرقة وسط البلد في تمام الساعة الـ8 مساء، حفل مي فاروق وأحمد عفت الساعة الـ10 مساء.

الثلاثاء 17 أغسطس: حفل كايرو كافيه الساعة الـ8 مساء، وحفل أحمد جمال 10 مساء.

الأربعاء 18 أغسطس، حفل ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق الساعة الـ8 مساء، الشيخ ياسين التهامي الـ10 مساء.

الخميس 19 أغسطس، صولويست فرقة أوبرا القاهرة والبالية الساعة الـ8 مساء، حفل الفنان علي الحجار الساعة الـ10 مساء.

الجمعة 20 أغسطس: نادية مصطفي الساعة الـ8 مساء، وحفل محمد الحلو الساعة الـ10 مساء.

السبت 21 أغسطس: حفل وائل الفشني في الـ8 مساء، وحفل لينا شماميان الساعة الـ10 مساء.

الأحد 22 أغسطس: حفل هلا رشدي الساعة الـ8 مساء، وحفل طارق العربي وأبناؤه "سوريا" في الـ10 مساء.

الأثنين 23 أغسطس: حفل حازم شاهين الساعة الـ8 مساء، حفل كارمن سليمان الساعة الـ10 مساء.

الثلاثاء 24 أغسطس: حفل نداء شرارة في تمام الساعة الـ8 مساء، حفل النجم هاني شاكر الساعة الـ10 مساء.

الأربعاء 25 أغسطس: حفل نوران أبو طالب الساعة الـ8 مساء، حفل النجم هشام عباس الساعة الـ10 مساء.

الخميس 26 أغسطس: حفل سبيد أوف هارتس باند الساعة الـ8 مساء، حفل المطرب محمد محسن الساعة الـ10 مساء

الجمعة 27 أغسطس: محمد حسن الساعة الـ8 مساء، حفل المطربة جنات الساعة الـ10 مساء.

السبت 28 أغسطس: حفل سعيد الأرتيست الساعة الـ8 مساء، حفل المطربة نسمة محجوب الساعة الـ10 مساء.

الأحد 29 أغسطس: حفل بغدادي بيج باند الساعة الـ8 مساء، حفل المطربة دينا الوديدي الساعة الـ10 مساء.

الأثنين 30 أغسطس: حفل نسمة عبد العزيز الساعة الـ8 مساء، حفل النجم مدحت صالح الساعة الـ10 مساء.

ومهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.