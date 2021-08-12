شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة فى هيئة شبح تتصدر البوستر الأول لفيلم "الكاهن".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المخرج عثمان أبو لبن البوسترالأول لفيلمه الجديد "الكاهن" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ونشرعثمان أبو لبن البوستر على حسابه بموقع "انستجرام" وتصدره سيدة في هيئة شبح معلقاً عليه:" (الحرب ما بيكسبهاش الجيوش على الأرض)

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن، والفيلم مرشح للعرض في السينمات الشهر المقبل.



البوستر الاول لفيلم الكاهن

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور احداث الفيلم

يذكر أن المخرج عثمان أبو لبن قدم العام الماضى فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، الراحلة رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.