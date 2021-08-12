شكرا لقرائتكم خبر عن المغربية أسما لزرق تنتهى من تصوير كليب "بمزاجى" مع جميل المغازى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة المغربية أسما الأزرق من تصوير أغنية جديدة بعنوان "بمزاجى" باللهجة المصرية على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى مرسى وألحان شريف قاسم وتوزيع محمد مصطفى وإخراج جميل جميل المغازى، ويقول مقطع من الأغنية "فرعون واتفرعن جاله يوم فيه يندم".



اسما لزرق من كليب بمزاجى

وتحمل الأغنية طبيعة "الهاوس" المناسب لأجواء الصيف، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب وقنوات ومنصات الأغانى، لتكون أول أغانى أسما في صيف 2021، لا سيما وأنه تحضر لطرح أكثر من أغنية جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت أسما لزرق قد ظهرت في حلقة خاصة مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" على قناة cbc في شهر فبراير من العام الماضى، وتحدثت عن بداياتها في سن السابعة مع تجويد القرآن مرشحة دائما للغناء في المناسبات المدرسية، واحترافها الغناء بعد ذلك، كما غنت خلال الحلقة لكوكب الشرق أم كلثوم وبدرية السيد وأحمد عدوية.



المطربة اسما لزرق

وأحيت أسما لزرق حفلاً غنائياً على خشبة مسرح أوبرا اسكندرية العام الماضى، بمشاركة المايسترو سليم سحاب، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والأربعين لوفاة "أم كلثوم"، وأطربت الجمهور خلال الحفل بروائع خالدة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وكان الحفل هو الثانى لها على مسرح دار الأوبرا المصرية.



اسما لزرق



اسما لزرق فى حفلها بدار الاوبرا