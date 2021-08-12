شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أسطورة الكوميديا الأمريكية روبن ويليامز يحيى ذكرى والده بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجل الممثل العالمى الراحل روبن ويليامز على احياء ذكرى رحيله السابعة التى تزامنت مع الأمس 11 اغسطس، وعدم تفويتها من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، بكلمات مؤثرة كتب فيها رسالة إلي والده الراحل قال فيها : " أبي منذ سبع سنوات اليوم توفيت، إن الفرح والإلهام الذين جلبتهما إلى العالم يستمران في إرثك وفي عائلتك وأصدقائك ومعجبيك الذين أحببتهم كثيرًا، لقد عشت لتضحك وتساعد الآخرين، سأحتفل بذكراك اليوم، أحبك للأبد.'



ابن روبى ويليامز

من ناحية أخرى ورغم مرور 7 سنوات كاملة على وفاة النجم الراحل روبن ويليامز إلا أن عشاقه وجمهوره ممن تعلقوا بأفلامه لا يزالوا يشعرون بالصدمة والدهشة عاجزين عن السبب وراء انتحار نجم طالما أمتع محبيه وأضحكهم لسنوات خلال أفلامه وصنف على أنه من أفضل نجوم الكوميديا في تاريخ السينما العالمية.

تايلور نورود مخرج الفيلم الوثائقي Robin’s wish وخلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أكد أنه من المهم أن يعرف ملايين الأشخاص الذين أحبوه الحقيقة حول انتحاره حينما كشف عن أن الممثل الشهير كان يعاني من مرض عصبي اسمه "خَرَف أجسام ليوي"، وهو التشخيص الذي لم يصل إلى أرملته إلا بعد وفاته.

روبن ويليامز فاز بـ"الأوسكار" عام 1998، كما فاز بجائزة إيمى عام 1987، وفاز بـ"الجولدن جلوب" 4 مرات ويعد ويليامز أسطورة الكوميديا الأمريكية، إذ بدأ ويليامز حياته كمؤدى وصلات كوميدية فردية فى بعض نوادى سان فرانسيسكو، وبعدها التحق باستوديوهات إن بى سى فى أول دور رئيسى له فى مسلسل "Happy Days" فى شخصية "Mork" القادم من الفضاء الخارجى، وفى هذا المسلسل أعطيت لـ"روبين ويليامز" الحرية لارتجال معظم حواره فأدى الدور بطريقة بارعة جسديا ولفظيا.