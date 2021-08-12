شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين يغازل عمرو دياب فى أحدث أغانيه "كاجو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين أحدث أغانى الراب بعنوان "كاجو"، من كلماته، وصورها على طريقة الفيديو الكليب، وتولى مهمة الإخراج بتول عرفة، والتي أختارت أماكن متميزة وسط جبال وشواطئ لبنان، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته عبر كليباتها الأخيرة منها "شكرا" لـ كارول سماحة، و"بقالى كتير" لـ هانى شاكر، و"أه ياطير"، لـ مى فاروق.



الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين يصور كاجو (2)

وتقول كلمات الأغنية:"دا ماتش بارد قاعد فارد مادد رجلى واخد لقاح .. كاني وماني تاني يا ماني مالك ياض باصي لصلاح .. منفسن زي الواد سماح .. صوته راح .. من الصياح .. حتى جوه الـ 18 مستخسر فيه الانبطاح".

"جبت الريموت كتمت الصوت بهش ف الناموس .. عملت الماتش pause ..حولت لقيت راموس .. في game برغوت يشوط يفوت يدى لراموس لبوس، بتقولى بغني كتر فلوس..أه كتر فلوس".



الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين يصور كاجو (3)

أعمل تمثال لعمرو دياب سميه إله الرومانسية.. شمسي حاكه ف راسك قولي هتعملك إيه الشمسية، متجيش تتحدى محيط وتملى منه بزمزميه..راب في الدولة البيزنطية..وأديك شنطة وفيزا هدية..لا مش هنبطل مرازية ولا هزية وأذية..زى القطة الشيرازية المرزية ده تراك رزية".



الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين يصور كاجو (4)

كان الشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين، قد عاش فترة إنتعاشة فنية على مدار الفترة الماضية، حيث كتب للنجمة اللبنانية نانسى عجرم أغنيتى "حبك بيقوى"و"جاية معاك"، فضلا عن تقديمه لعدة أغانى للهضبة عمرو دياب بعضها تم تصويرها كحملات إعلانية، كما كتب للمطربة الشابة فريدة "الأمل البعيد".



الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين يصور كاجو (5)

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين، بدأ نجاحه من أوائل الألفيات، وبالتحديد عام 2001 مع أشهر نجوم الوطن العربي فبجانب عمله مع الهضبة، عمل مع الديفا سميرة سعيد وتعاون معها بواحدة من أشهر أغانيها، حيث كتب لها أغنية "يوم ورا يوم"، وقدم للهضبة عمرو دياب سلسلة أغانى متميزة، مثل "قصاد عينى" و"ليلي نهارى" "وماله" و"أنا معاك"، وقدّم لـمحمد حماقي "حبيبي عمره ما يغيب"، وعدد آخر من كبار نجوم الأغنية في الوطن العربى، منهم أصالة وشيرين وحسين الجسمى.



الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين يصور كاجو (6)



الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين يصور كاجو (7)