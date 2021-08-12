شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك لـ أحلى عروسة.. منى زكى تهنئ نيللى كريم على زفافها وتعتذر لعدم الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأت النجمة منى زكى، النجمة نيللى كريم لزفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، ونشرت منى عبر حسابها على إنستجرام، صورة من جلسة تصوير زفاف الثنائى وكتبت على الصورة قائلة:" مبروك لأجمل وأحلى عروسة و آسفه انى مقدرتش أحضر الفرح".



منى زكى

واحتفلت نيللى كريم مساء أمس الأربعاء بعقد قرانها وزفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، في الساحل الشمالى بحضور الأصدقاء ونجوم الفن على رأسهم المنتج جمال العدل وكيل العروس، وعمرو دياب، أحمد السقا، اسر ياسين، محمد فراج، الهام شاهين، لبلبة، المخرجة كاملة أبو ذكرى، أبو، مى سليم، ميس حمدان، الإعلامية منى الشاذلى، هالة صدقى، المخرج عمرو سلامة، انجى أبو زيد وآخرين.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى وشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

كما تشارك النجمة نيللى كريم كضيفة شرف في فيلم "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسى، والمقرر إطلاقه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، حيث تجسد شخصية زوجة خائنة تتحايل على زوجها من أجل مصالح شخصية، حيث انتهت نيللى من مشاهدها في العمل قبل عدة أشهر.