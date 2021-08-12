شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب .. تعرضت للتنمر وأشعلت السوشيال ميديا بإعلان خطبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت نورعمرو دياب، ابنة الهضبة من الفنانة شيرين رضا، أن تشعل السوشيال ميديا بأخبارها منذ بداية هذا العام، حيث تعرضت لأكثر من حدث خطف أنظار رواد مواقع التواصل الإجتماعى، وجعلها تتصدرالتريند، وذلك بالرغم من بعدها التام عن الوسط الفني علي عكس والديها.





وكانت أول الأحداث التي أثارت جدلا واسعا حول نور عمرو دياب مع بداية العام، هو تعرضها لحملة من التنمر والانتقادات، بعدما شاركت متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة ظهرت فيها بلوك طبيعي وبنمش واضح في وجهها، وعلقت على الصورة قائلة:"عن قرب"، وأنهالت عليها التعليقات بين الإيجاب والسلب، إلا أن نور لم تهتم بالرد علي أي تعليقات سلبية، وثقتها في نفسها وجمالها جعلتها تستمر في نشر صورها بشكل طبيعي.

وعادت مرة أخري وتصدرت التريند منذ أيام بإعلان خطبتها من شاب بريطاني من أصل إفريقي، وذلك من خلال بث مباشر عبر إنستجرام، قالت فيه إنها سعيدة جدا بخطوبتها، وسوف تعلن قريبًا عن التفاصيل الكاملة لحفل الخطوبة من خلال منشور عبر صفحاتها، وأضافت أنها ستشارك متابعيها صورا لرحلتها مع خطيبها ومنزلهما وصورة للخاتم قريبا، لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتدائه بسبب فقدانها بعض الوزن لذا يحتاج بعض التعديل.

يشار إلي أن نور هى الابنة الأولي للفنان عمرو دياب، والوحيدة للفنانة شيرين رضا، لديها 3 أخوة هم “كنزي وجنا وعبد الله”، ودرست العديد من التخصصات، من بينها البيولوجي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة، يتابعها علي موقع إنستجرام ما يزيد عن 400 ألف متابع من مختلف دول العالم.



