مخصص للنساء.. هل حسمت الموسيقيين موقفها من حفل حمو بيكا بالساحل الشمالي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"لا تفوتوها يا سيدات ..حمو بيكا"، تحت هذا الشعار أعلن أحد الشواطئ المخصصة للنساء في الساحل الشمالي، عن مشاركة مغني المهرجانات المثير للجدل حمو بيكا بالغناء في الحفل المقام يوم السبت 14 أغسطس، هل خالف منظمي الحفل قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع التعامل معه؟

مصدر بنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:"الحفل لم يتم منح التصريح الخاص به بعد، ولكن هناك بعض المرونة حدثت في التعامل مع موقف حمو بيكا، إذ يتم حسم موقف حصوله على التصريح، أو عدم الموافقة عليه بالنظام اليومي يوم بيوم".

وأضاف:"الهدف التأكد من مدى التزامه من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم الوقوف أمام ممارسته العمل حتى موعد خضوعه لاختبارات النقابة"

الحفل هو الأول الذي يشارك به مغني المهرجانات حمو بيكا، عقب إعلان نقابة المهن الموسيقية في يونيو الماضي، عن منع التعامل مع خمس من مؤدين أغاني المهرجانات ، كان هو في مقدمتهم .

وجاء نص البيان الذي صدر كالتالي: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة.. ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".