شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق استمارة المشاركة بدورته السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، استمارة المشاركة في دورته السادسة يوم 12 أغسطس ، وتستمر فترة المشاركة والتقديم حتى يوم 12 سبتمبر ، كآخر موعد لتلقى طلبات المشاركة لكل الفرق المسرحية من كل دول العالم ووضع المهرجان عبر موقعه الرسمي نسختين من الاستمارة، الأولى باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

وكانت قد حددت إدارة المهرجان انطلاق دورته السادسة يوم ٦ نوفمبر وتستمر حتي 11 نوفمبر ، وأوضح رئيس المهرجان ومؤسسه أن الاستمارة تطلق في الفترة المحددة ولكن المهرجان يستقبل طوال العام عروضا أخري من خلال بعض المبرمجين الدوليين الذين يرشحون عروضا للمهرجان، ويتم اختيارها من قبل لجنة المشاهدة، حيث يختار المهرجان عروضه بصيغتين، الأولى هي اختيار عروض عن طريق مبرمجين دوليين والأخرى عن طريق طلبات المشاركة من خلال استمارة المهرجان .

ووضعت إدارة المهرجان أيضا أكثر من 14 شرطا للمتقدمين بطلب المشاركة ، ومنها : أن تكون الأولوية فى اختيار العروض للمخرجين الشباب، وألا يتعدى سن المخرج 40 عاما، وأن تكون العروض المشاركة لمؤلف شاب، ولا يتعدى عمره 40 عاما، وألا يزيد مدة العرض المشارك عن ساعة ونصف ، وغيرها من الشروط المرفقة في استمارة المشاركة .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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