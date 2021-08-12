ايلي السمعان لـ”صوت بيروت انترناشونال”: عابد فهد اسم كبير اعطاني الثقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2021 4:43 مساءً

يخوض المخرج اللبناني ايلي السمعان تجربة جديدة في عالم الدراما من خلال اخراجه مسلسل “شتي يا بيروت” بطولة عابد فهد ومجموعة من النجوم من انتاج شركة “صبّاح اخوان”, فماذا يقول لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذا العمل وتفاصيله ” تلقيت قبل اشهر اتصالا من شركة “صبّاح اخوان” وعرضوا علي اخراج مسلسل “شتي يا بيروت”، بعدها عقدت والمنتجة لمى صبّاح والكاتب بلال شحادات اجتماعات وعملنا على النص ثم دخلنا مرحلة التصوير ويعتبر هذا العمل الاول لي مع هذه الشركة الكبيرة.

وعن العمل مع نجم كبير مثل عابد فهد قال “لا شك ان اسم عابد فهد كبير جدا في العالم العربي وانا سعيد بالتعاون معه انما تعاوني هذا لا يقلل من شأن اسماء الفنانين الذين عملت معهم في السابق مثل نيكولا معوض ودانيلا رحمة وغيرهما في مسلسل “العودة” و ابطال مسلسل “زوجتي انا” بجزئيه مثلا ويتابع “انا كمخرج اتحمل مسؤولية تقديم كل ممثل يقف امام عدستي بشكل لائق ويضيف السمعان “عابد فهد رغم نجوميته الكبيرة لكنه لم يتدخل حتى الان بتفاصيل عملي كمخرج بل انه وضع ثقته بي والحمد الله الامور تجري بسلاسة اثناء التصوير”.

وعن قصة العمل التي تتناول صراع الاخوة والاقارب فيوضح ايلي السمعان انه يحاول من خلال رؤيته الاخراجية ان يقدم اي خلاف بالعمل من وجهتي نظر مختلفتين اي ان الشرير ليس شريرا دائما والعكس صحيحا.

ويقول ايلي السمعان عن الفرق بين اخراجه لعمل لبناني بحت وآخر عربي مشترك ” انا اؤمن ان الاحساس هو الذي يوصل العمل الى المشاهدين سواء كان الانتاج ضخما او محلي محدود الميزانية علما ان الاعمال العربية المشتركة هي التي تساهم في انتشار اسمي كمخرج اكثر من الدراما اللبنانية البحتة التي اقدرها واحترم صناعها ومشاهدينها. كما اود ان اوجه الشكر لشركتي “صبّاح اخوان” و” ايغل فيلمز” اللتان وثقتا بالمواهب اللبنانية التي بامكانها ان تبدع في اي مجال سواء الاخراج والتصوير والتمثيل الخ…

وعن عمله في مجال تصوير الكليبات اكد السمعان انه ما زال يصر على العمل في هذا المجال لانه بامكانه ان يجمع بين تنفيذ الاعمال الدرامية التلفزيونية وتصوير الكليبات والاعلانات والافلام السينمائية والمسرحيات. واكد انه يتابع كل المسلسلات العربية والاجنبية التي تلفت نظره لان برايه ان الفن ليس له هوية او جنسية.

ووسط الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان من ازمات في البنزين والمازوت، كيف يستطيع ان ينجز اعماله وقدرة تواجد فريق العمل في اماكن التصوير قال “الامور صعبة للغاية فتأمين مادة المازوت للمولدات من اجل استمرار التصوير ليس سهلا كما ان مادة البنزين غير متوفرة بكثرة للسيارات انما حتى الان لا تزال الامور تسير بطريقة ما ونامل الا تشتد الازمة كي لا يتوقف قطاعنا الفني في لبنان وكل القطاعات الحياتية الاخرى”.