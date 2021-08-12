شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا علقت ابنة رجاء الجداوي على صورة والدتها مع دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت أميرة مختارة ابنة الفنانة الرحلة رجاء الجداوي حزنها علي والدتها وعلي الفنانة دلال عبد العزيز في صورة واحد، حيث نشرت أميرة علي اكونت والدتها والذي تنشر من خلاله ذكريتها، صورة جمعت رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وسط صديقاتهم وعلقت عليها بـ " الله يرحمكم ياحبايبي".



بوست ابنة رجاء الجداوي



رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز

وبمجرد نشر الصورة توالدت التعليقات بالترحم ودعاء، كما تساءل بعض متابعى اكونت الرحلة رجاء الجداوي عن حالة ايمي ودنيا سمير غانم بعد وفاة والدتهم دلال عبد العزيز بمدة ليست كبيرة من وفاة والدهم الفنان سمير غانم.

وكانت قد كشفت الراحلة رجاء الجداوى فى لقاء لها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبو"، أن بداية الصداقة مع ميرفت أمين من فيلم أصعب جواز، بينما دلال عبد العزيز فى مسلسل "شقة بدون سقف" بعد ما أتت من مدينة الزقازيق، وقالت أنه داخل كواليس المسلسل كانت تفطر مع العمال، وفوجئت دلال بأنها شخص بسيط ومن هنا بدأت علاقة الصداقة، مؤكدة أن جميع الوسط الفنى حبيبها ولكن دلال وميرفت فقط هم المقربين منها، وسبب نجاح تلك الصداقة عدم التدخل فى شئون إحداهما.

فقد المثلث ضلع من أضلاعه برحيل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا، ليدخل الحزن قلب صديقاتها دلال و ميرفت بعد رحيلها، وقالت دلال وقتها "لحظة صعبة كنا متعودين نعزي مع بعض أول مرة نعزي في التالتة بتاعتنا إحساس فظيع"، وبمرور سنة واحدة وفى 2021 يفقد مثلث الصداقة ضلع أخر وترحل النجمة دلال عبد العزيز متأثرة بتوابع فيروس كورونا، لتتلقى النجمة ميرفت أمين صدمة كبيرة بعد رحيل صديقات العمر .

ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي والفنانة دلال عبد العزيز متأثرين بفيروس كورونا، والذي أصابهما أثناء تصوير أعمالهم الفنية الأولى في مسلسل "لعبة النسيان"، بينما دلال فى مسلسل "عالم موازى".