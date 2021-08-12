شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى فى رسالة مؤثرة لشقيقه الراحل كريم:"مش عارف أستوعب إنك مبقتش موجود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان رامى صبرى عن اشتياقه لشقيقه الراحل كريم، بعد مرور شهر على وفاته، ووجه له رسالة مؤثرة وقال :"شهر علي فراقك يا كريم يا حبيبي يا غالي والله يابني ماقصرت معاك، مش عارف استوعب إنك مبقتش موجود والله".

وقال رامى فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك :"شهر علي فراقك يا كريم يا حبيبي يا غالي والله يابني ماقصرت معاك، مش عارف استوعب إنك مبقتش موجود والله، وحشتنى أوى لا إله إلا الله ربنا يرحمك".



رامى صبرى وشقيقه الراحل



رامى صبرى

ومن جهة أخرى انضم الفنان رامى صبرى إلى قائمة النجوم الذين سيحيون حفلات غنائية بالسعودية خلال الموسم الصيفى الحالى، حيث أعلن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن حفلته المقبلة بمدينة جدة، وذلك يوم 19 أغسطس الجارى، وكتب رامى صبرى عبر صفحته على "فيس بوك": "جدة الخميس 19/8 وحشتونى.. حفلات صيف جدة".

كان الفنان رامي صبرى قد نشر البوستر الرسمى لأغنيته هو وشقيقه الراحل كريم صبرى "حالة اكتئاب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق رامي صبري على الصورة، قائلاً: "مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدر ترند يوتيوب ميوزيك لدويتو رامي صبري وكريم صبري شكرا لكل حد شاف فيديو حالة اكتئاب ودعا لكريم.. متنسهوش في دعائكم".

وطرح النجم رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.

وكتب رامى صبرى فى بداية الأغنية بأن هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبرى، فلم يتقاض أى شخص ساهم فى هذا العمل أى عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، والأغنية من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبرى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس.

وكشف النجم رامى صبرى عن تفاصيل أغنيته الجديدة التى تجمعه بشقيقه الراحل كريم صبرى، والتى قدمها على طريقة الديو وتحمل اسم "حالة اكتئاب"، قائلاً: "حضرنا للأغنية الفترة اللى فاتت من بعد وفاة أخى الغالى".