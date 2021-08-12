شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تحكى سخرية سمير غانم من ملوخية دلال عبد العزيز (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من هوايات النجمة الكبيرة ميرفت أمين هو الطهى وإعداد الطعام، ولكن صديقتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز كانت لا تجيد الطبخ، ودائما قبل الوقوف في المطبخ تحدثها لأخذ الوصفة، وفى أكثر من برنامج تلفزيونى تحدثت ميرفت أمين عن عدم إجادة دلال الطبخ.

وقالت ميرفت إن دلال في مرة قررت أن تصنع ملوخية، واتصلت بها وأخذت منها الوصفة، وأثناء وجود دلال في المطبخ اتصلت بميرفت لتسألها عن شيء ولكن لم تستطع الرد عليها، حيث صنعت دلال ملوخية صفراء وسخر منها زوجها الفنان سمير غانم وابنتها إيمى.

خلال حوار سابق لبرنامج "صاحبة السعادة"، كشف سمير غانم عن عدم إجادة زوجته الطبخ، وتحدث عن طريقة أكل دلال للحمام فى مسلسل "الناس فى كفر عسكر"، مازحا: "هى تاكل حلو أوى لكن متطبخش"، مضيفا "أنها ذات مرة بعد استشارات صديقاتها، بمبدأ الاستعانة بصديق، طبخت الملوخية وطلعت صفراء".

وفى برنامج آخر تحدث سمير غانم عن عدم إجادة دلال عبد العزيز الطبخ وتحدث عن موقف طريف فى أول زواجهما عندما طلب منها إعداد وجبة الجمبرى وفى النهاية تم إلقاؤه فى المهملات.

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز، السبت الماضى بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا دامت لثلاثة أشهر، وكان قد رحل سمير غانم في 20 مايو الماضي بعد صراع مع الفيروس نفسه.