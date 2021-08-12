شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا مشيدًا بفيلم "موسى": احترافية ونقلة قوية فى السينما المصرية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم أحمد السقا بفيلم "موسى"، الذى تم طرحه بدور العرض مؤخرا، حيث نشر صورة لأفيش الفيلم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، معلقا:"احترافية ونقلة قوية في السينما المصرية والعربية، بالتوفيق وتكسروا الدنيا بإذن الله.. ألف مبروووك، دايما مختلف يا بيتر".



تعليق السقا

كان عدد من الفنانين قد حرصوا على حضور العرض الخاص لفيلم "موسى"، لتهنئة أبطاله، منهم على ربيع وسليمان عيد ومحمد ثروت ومحمد محمود عبد العزيز وعلى ربيع ونضال الشافعي وأحمد الشامى وهنا الزاهد، كما حضر من أبطال الفيلم كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار وسارة الشامى.

تدورأحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطورالأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم