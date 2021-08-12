شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الفنان الكوميدى عادل الفار : والدى استعاد وعيه ويستكمل علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إيمان ابنة الفنان الكوميدى عادل الفار، تطورات حالة والدها الصحية، بعد دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر تعرضه لغيبوبة.

وقالت إيمان، في تصريح لـ " الخليج 365"، إن والدها يتواجد حاليا في مستشفى الكهرباء وهو مريض قلب والأحد الماضى واجه مشكلة في التنفس أدت إلى تجمع مياة على الرئة و دخل في غيبوبة لكن اليوم بدأ في استعادة الوعى".

وعادل الفار من مواليد 20 ديسمبر 1961، وشارك فى العديد من الأعمال الفنية مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" "وزكية زكريا فى البرلمان"، ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرًا فى مسلسل "الفتوة" الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال.