شكرا لقرائتكم خبر عن حساب منسوب لنجل عادل الفار يطلب الدعاء له بالشفاء بعد مروره بأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حساب منسوب لشادى الفار نجل الفنان الكوميدى عادل الفار الدعاء له بالشفاء، إذ ترددت أنباء عن تعرض الفنان عادل الفار لوعكة صحية، نقل على إثرها للمستشفى.

وقال شادى الفار فى منشور عبر فيس بوك "نجم الكوميديا محتاج دعواتكم أوى الدم الخفيف والقلب الطيب والجدعنة والطيبة محتاجين الناس اللى بنحبهم دعواتكم بالشفاء".



شادى الفار

وفى فبراير الماضى أكد الفنان عادل الفار أنه مر بوعكة صحية شديدة كادت تودى بحياته، مشيرا إلى أن ابنته هى التى لاحظت مرضه، وتمكنت من نقله إلى مستشفى وتم إسعافه، وعبر، قائلا: "مريت بظرف صعب وكنت سهران مع ناس صحابي ضحكوا عليا وأدوني حاجات معرفش هي إيه وهي اللي تعبتني، وحابب أقول للشباب، محدش يثق في حاجة غريبة ميعرفهاش".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حسام الدين حسين ودينا عبد الكريم ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية أن وعكته الصحية كانت سببا في معرفة الكثير من الحقائق حول من يحيطون به، مطالبا الشباب بتحري الدقة في أي تعاملات يومية لهم.