شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الراحلة دلال عبد العزيز عن موهبة ابنتها دنيا سمير غانم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير تعيشه إيمى ودنيا سمير غانم منذ رحيل والدتهما الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهو الحزن الذى لم يبدأ برحيل الأم فقط وإنما بدأ منذ الـ20 من مايو برحيل سمير غانم، ليعيشا فصلا طويلا من الحزن، لكن ذكرياتهم معا سوف تظل محفورة فى قلبيهما للأبد، وفى فيديو نادر تحدثت النجمة الراحلة دلال عبد العزيز في برنامج تاكسى السهرة عن فيلمها "امرأة وامرأة" وأول ظهور لابنتها دنيا والتمثيل فى الفيلم.

وقالت دنيا فى الفيديو: "حطيت فى دماغى من صغرى أكون ممثلة شاطرة" وردت عليها دلال "هى مجتهدة جدا وبتحب تذاكر الدور أوى وأهم ميزة فيها أن هى متعتمدتش إنها بنت سمير غانم و دلال عبد العزيز هى مجتهدة وبتذاكر وبتمثل بتلقائية".



دلال عبد العزيز و دنيا سمير غانم



دلال عبد العزيز و دنيا سمير غانم

ونعت الفنانة دنيا سمير غانم والدتها النجمة دلال عبد العزيز، الثلاثاء الماضى، بكلمات مؤثرة أبكت الجميع، ودخل عدد كبير من نجوم الفن يواسونها على رحيل والدتها ويشدون من أزرها فى التعليقات ويدعون لها بالصبر والثبات.

وكتب الفنان أحمد زاهر، قائلا "ألف رحمة ونور عليهم ربنا يرحمهم و يغفرلهم ويصبرك يا دنيا انتي و ايمي و يصبرنا كلنا علي فراقهم هما في الجنة ان شاء الله".

وقالت الفنانة وفاء عامر "ربنا يرحمهم و يؤتيهم فضله درجات العلي من الجنة لأنها كانت تبسط يدها و كريمة خلق و حنونة سأفتقدها رحمة الله عليها".

فيما كتبت الفنانة صبا مبارك قائلة "ربنا يصبرك و يقويكي و يطبب على قلبك انتي و ايمي الناس كلها بتحبكم و بندعيلكم و هما اكيد هيفضلوا حواليكم"، وقال الفنان مصطفى خاطر" ربنا يرحمهم ويصبركم".

وكتب الفنان شيكو، قائلا " الله يرحمها و يغفر لها و يصبركم يا دنيا و يصبر كل حبايبها و أصحابها في الجنة ان شاء الله"، وكتبت الفنانة غادة عادل : "الله يرحمهم ويصبركم حبيبتي"، وقالت الفنانة منة فضالى "ربنا يصبرك يا حببتي ويرحمهم برحمته".