شكرا لقرائتكم خبر عن صور نيللى كريم مع والدتها قبل دقائق من حفل الزفاف وصوت أغنية "أمى" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لقطة مؤثرة من استعدادات ما قبل حفل زفاف الفنانة نيللى كريم الذي أقيم أمس، كشفت نيللى من خلال استوري الانستجرام، عن لقطة مؤثرة جمعتها بـ والدتها الروسية والتي تشبهها كثيرا، حيث ظهرت بجانب نيللى وبدت كأنها تقول لها كلمات الدعم والمباركة، واختارت نيللى ان تكشف عن الصورة علي أنغام أغنية "امي" للمطربة اللبنانية نانسي عجرم.



نيللى كريم برفقة والدتهها في حفل زفافها





وكان قد كشف لاعب الاسكواش هشام عاشور عن فيديو له وهو يتغزل في زوجته نيللي كريم وذلك قبل عقد قرانها بدقائق، حيث ظهر عاشور في الفيديو وهو يقول لـ نيللي " انا عاوز أقولك أن الفستان دا أحلي فستان شوفته في حياتى"، لترد صديقة نيللي المقربة قائلة "عشان هي أحلي عروسة".

كما ظهرت نيللي في ستوري هشام عاشور وهي تغادر موقع عقد القران، لتذهب الي موقع اقامة حفل الزفاف في سيارة جولف برفقة أصدقائها، وبدت نيللي سعيدة للغاية أمس وهي ترقص وتغني علي انغام اغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي قبل إقامة حفل الزفاف.

وحضر حفل الزفاف الذي أقيم أمس بأحد أشهر قري الساحل الشمالي عدد كبير من النجوم والمشاهير من بينهم، عمرو دياب، والسقا، والهام شاهين، وهالة صدقي، واسر ياسمين، ومحمد فراج، وعمرو سلامة، وريهام عبد الغفور.