شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مساعدة ميرفت أمين لـ دلال عبد العزيز لإيقاع سمير غانم منذ 40 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صداقة النجمة ميرفت أمين والراحلة دلال عبد العزيز من أوفى الصداقات فى الوسط الفنى، حيث يصل عمر هذه الصداقة إلى 40 سنة، ضربا بها الثنائي المثل في الحب والوفاء والاهتمام، حيث رحلت عن عالمنا دلال عبد العزيز تاركة ميرفت أمين فى حالة حزن شديدة، لاسيما أنها كانت فقد صديقتها الثالثة رجاء الجدواى أيضاً العام الماضى.

بدأت صداقة ميرفت أمين ودلال عبد العام عام 1981 وتحديداً عندما اجتمعا للمرة الأولى فى عمل فنى وهو "الأبرياء" للكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج فخر الدين صلاح، والتقى الثنائى للمرة الأولى فى البروفات وقالت دلال خلال لقائها بصحبة ميرفت أمين فى برنامج "أنا وبنتى" مع شريف منير وأسما ابنته على قناة ON: "ميرفت أنا بحبها من قبل ما ادخل الوسط هى نجمة جميلة عظيمة".

وأضافت دلال عبد العزيز: "قابلت ميرفت فى بروفة المسلسل قبل السفر إلى اليونان للتصوير هناك، والحقيقة مكنتش مصدقة إنى قاعدة معاها، ووقتها حسيت بالود بعد ما اتكلمنا مع بعض، ولما سافرنا قربنا من بعض أوى وكانت رحلة جميلة وممتعة ومن ساعتها اتصحابنا، وأنا كنت بعتمد على ماما فى الحاجات دى، أول ما قولت لها أنا صاحبت ميرفت أمين ارتاحت، لدرجة لو يوم لقيتنى قاعدة فى البيت تقولى مكلمتيش مرفوتك النهاردة ليه؟".

ومن المعروف أن دلال عبد العزيز في هذه الفترة كان لديها إعجاب بالنجم سمير غانم وتريد الزاوج منه حسبما أكد بنفسه خلال لقاءاته التليفزيونية، وخلال تواجد دلال عبد العزيز في اليونان ساعدتها ميرفت أمين على شراء هدية له حيث قالت ميرفت: "كانت نصايحى لدلال علشان توقع سمير غانم الصبر والاهتمام والصدق، لترد دلال: "هى حست بصدق حبى لسمير غانم فحبت تساعدنى علشان كدا، إنما لو حسانى بنت لعبية وبتسلى ولا بتاع لم تكن تساعدنى".

واستكملت دلال عبد العزيز حديثها عن ميرفت أمين فى بداية صداقتهما ومساعدتها الدائمة لها قائلة: "سفرية اليونان كانت من أوائل السفريات فى حياتى، وميرفت كانت بتخرج معايا فى الشوبيج، لقيتها متعاونة جدا وبتقف معايا وتختارلى فساتين وأنا فى أوضة البروفة وتناولى اللبس أقيسه".



ميرفت امين ودلال عبد العزيز



دلال عبد العزيز وميرفت امين