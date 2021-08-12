شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البرومو الرسمى لفيلم "200 جنيه" .. اعرف موعد طرحه بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الجهة المنتجة لفيلم "200 جنيه"، عن البرومو الرسمى للعمل، والذي يظهر جميع أبطال العمل الذي يسرد 8 قصص مختلفة، ومن المقررعرض الفيلم يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري، بعد أن تم تأجيل ميعاد عرضه لمدة أسبوع.

ويواصل المخرج محمد أمين عملية مونتاج الفيلم داخل أحد الاستديوهات بالمهندسين، وطرحت الشركة المنتجة أفيش دعائيًا مبدئيًا للفيلم عبارة عن ورقة مالية فئة المائتي جنيه

فيلم"200 جنيه" تدور أحداثه حول ورقة نقدية بقيمة 200 جنيه، حيث يرصد رحلتها بمجرد إصدارها، وانتقالها من شخص لآخر، ومدى تأثيرها على حياتهم.

قصة 200 جنيه" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.