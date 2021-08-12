ماغي بو غصن : ” نحنا مخطوفين نحنا رهائن “

كتب امير فتحي في الخميس 12 أغسطس 2021 02:57 مساءً - أعربت الفنانة اللبنانية ” ماغي بو غصن ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن غضبها واستيائها من الأوضاع السياسية والاجتماعية التي تمر بها لبنان ووصلت إليها بسبب الطبقة السياسية الحاكمة . فكتبت ماغي بو غصن في تغريدتها : ” الشعب اللبناني بطلنا منكوبين وبس .. نحنا مخطوفين نحنا رهائن لمنظومة فاسدة ” . وتابعت : ” الله أعلم شو الصفقة والمخططات الشيطانية يلي ماشيين فيها .. لعنة الله عليكم بحق كل مواطن محروق قلبه بسببكن .. حسبي الله ونعم الوكيل ” . الشعب اللبناني بطلنا منكوبين وبس…نحنا مخطوفين نحنا رهائن لمنظومة فاسدة…الله اعلم شو الصفقة والمخططات الشيطانية يلي ماشيين فيها. لعنة الله عليكم بحق كل مواطن محروق قلبه بسببكن 😡حسبي الله ونعم الوكيل 🙏 — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) August 12, 2021

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