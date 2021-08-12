حقيقة وفاة ” حبيب غلوم ” بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الخميس 12 أغسطس 2021 02:57 مساءً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول وفاة الممثل الإماراتي ” حبيب غلوم ” متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .
وبعد تداول هذه الأخبار بشكل كبير بين المتابعين خرج حبيب غلوم بمقطع فيديو ظهر فيه من منزله في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر لنفي خبر وفاته والتأكيد على أنه بصحة جيدة .
وطالب الفنان حبيب غلوم في الفيديو وسائل الإعلام بضرورة التأكد من مصادرها قبل نشر الأخبار .
فقال : ” حياكم الله .. صراحة إشاعة أنا بخير ولله الحمد وما فيني إلا العافية .. هذه مجرد إشاعة طالعة عندكم والله لا يسامح اللي طلعها ” .
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