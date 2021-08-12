هيفاء وهبي تطل على متابعيها بـ قميص النوم: “صباح الامل”

كتب امير فتحي في الخميس 12 أغسطس 2021 02:57 مساءً - فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة طبيعية بعيدة عن التكلف.

وظهرت هيفاء وهبي في الصور بقميص النوم وهي تأكل الكرواسان وتشرب مشروبا ساخنا وعلقت كاتبة: “صباح الامل”.

وقد لاقت الصورة تفاعلا واسعا من الجمهور حيث انهالت عليها التعليقات من متابعيها الذين تغزلوا بهيفاء وهبي وجمالها.

وكانت هيفاء وهبي قد خطفت الانظار مؤخرا بعدة جلسات تصوير ظهرت في احداها إلى جانب سيارة الفيراري مرتدية فستانا مصمما من القماش المطاط المصنوع من جلد الفهد.